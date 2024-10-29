Бывший игрок НБА Джеррод Мустаф скончался в день своего 55-летия
Джеррод Мустаф умер в возрасте 55 лет.
Бывший игрок НБА скончался в понедельник, 28 октября, в день своего 55-летия.
Мустаф был выбран «Нью-Йорком» в первом раунде драфта-1990 и провел в лиге четыре сезона, с 1990 по 1994 год. По окончании первого сезона бигмена обменяли в «Финикс», за который он сыграл три сезона.
Карьера Джеррода в НБА была завершена после того, как он стал главным подозреваемым в убийстве своей девушки Алтеи Хэйс. Она рассказала баскетболисту, что беременна от него, но тот настаивал на прерывании беременности. Мустафу не было предъявлено официальное обвинение, а позже его двоюродный брат был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению.
После убийства Хэйс Мустаф продолжил играть в Греции, Испании и Турции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Baltimore Sun
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