Обозреватель «Сперс»: «Если бы я хотел привлечь внимание, я бы предположил, что Чет Холмгрен даже не лучший игрок «Оклахомы» с драфта-2022»

Теги НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Джейлен Уильямс Баскетбол

Журналист считает, что Чет Холмгрен – не лучший игрок «Тандер» с драфта-2022.

Обозреватель «Сан-Антонио» Джефф Макдональд, вероятно, намекая на Джейлена Уильямса, написал: «Если бы я действительно хотел привлечь внимание – ну уж очень сильно привлечь внимание, – я бы предположил, что Чет Холмгрен даже не лучший игрок «Оклахомы» с драфта 2022 года.

Но я не буду этого делать».

12-й номер драфта-2022 Уильямс набирает в среднем 18,7 очка, 4,5 передачи и 4,1 подбора при 54,3% с игры и 44,4% из-за дуги.

2 комментария
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так и есть
на данный момент
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Факт,Джейлен Уильямс на данный момент лучше и он вторая звезда команды.
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