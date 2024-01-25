Обозреватель «Сперс»: «Если бы я хотел привлечь внимание, я бы предположил, что Чет Холмгрен даже не лучший игрок «Оклахомы» с драфта-2022»

Журналист считает, что Чет Холмгрен – не лучший игрок «Тандер» с драфта-2022.

Обозреватель «Сан-Антонио» Джефф Макдональд, вероятно, намекая на , написал: «Если бы я действительно хотел привлечь внимание – ну уж очень сильно привлечь внимание, – я бы предположил, что даже не лучший игрок «Оклахомы» с драфта 2022 года.

Но я не буду этого делать».

12-й номер драфта-2022 Уильямс набирает в среднем 18,7 очка, 4,5 передачи и 4,1 подбора при 54,3% с игры и 44,4% из-за дуги.