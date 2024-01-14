Энтони Эдвардс в межсезонье работал над тем, чтобы «показывать свои руки» судьям. В этом сезоне он на 23% чаще подходит к линии штрафных

Энтони Эдвардс летом работал над повышением своей эффективности в нападении.

Помощник главного тренера «Миннесоты» и персональный тренер Эдвардса Крис Хайнс сказал, что «Тимбервулвз» работали с защитником в межсезонье над тем, чтобы он «показывал свои руки» судьями.

«Он больше не подносит их слишком близко к телу, и судьи теперь видят контакт, и Эдвардс получает гораздо больше свистков», – рассказал Хайнс.

Раньше Эдвардс держал мяч ближе к телу, из-за чего судьям было сложнее заметить удары соперников по рукам.

«Теперь арбитры видят контакт с руками, с телом и Эдвардс понимает, что если тебя ударили, то можно показать успокоиться. Как только ты чувствуешь контакт, нужно наоборот принять его и расслабиться, а не отвечать тем же», – объяснил Хайнс.

Хайнс сказал, что тренерский штаб дал Эдвардсу установку «следовать за контактом», в то время как раньше он пытался толкнуть соперника в ответ, особенно если учесть, что Эдвардс в юношестве играл в американский футбол.

«Я играл в футбол в детстве, так что столкновение меня не особо беспокоит. Я бью их, они бьют меня. Мой толчок все равно сильнее.

Но теперь, как только они прикасаются ко мне, я действую так же, как и вся остальная лига», – заявил Эдвардс.

Другими словами, пытается «продать» фол, отмечает Star Tribune.

«Может быть, он уже стал ветераном и учится этим уловкам опытных игроков», – с улыбкой сказал главный тренер Крис Финч.

В сезоне-2023/24 Эдвардс совершает 6,5 броска с линии штрафных – на 1,2 больше, чем в прошлом году и на 2,6 больше, чем в регулярке-2021/22.