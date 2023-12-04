НБА представила награды внутрисезонного турнира: Кубок НБА, трофей MVP, медаль и хрустальный мяч

НБА показала награды внутрисезонного турнира: Кубок НБА, трофей MVP турнира, медаль и мяч из черного хрусталя для представителей символической пятерки.

: НБА

«Кубок НБА высотой 23 дюйма [58,42 см] из стерлингового серебра и 24-каратного золота, вручаемый чемпиону первого внутрисезонного турнира, символизирует первый год проведения турнира и отдает дань уважения обеим конференциям и пути к титулу», – сообщает НБА.

Фото: НБА

«Черно-золотой цвет трофея MVP внутрисезонного турнира повторяет Кубок НБА, а его двухконечная стойка и высота представляют Восточную и Западную конференции и 15 команд, входящих в каждую из них».

Фото: НБА

«Каждый игрок команды-победительницы получит медаль внутрисезонного турнира с силуэтом Кубка НБА на реверсе и четырьмя выпуклыми баскетбольными мечами, которые будут символизировать четыре команды, дошедшие до полуфинала в Лас-Вегасе».

Фото: НБА

«По окончании внутрисезонного турнира каждый из пяти игроков, попавших в символическую пятерку, в качестве трофея получит баскетбольный мяч из черного хрусталя с золотыми швами и узором в виде сетки плей-офф, символизирующим матчи навылет», – презентовала НБА.

Сегодня двумя матчами стартует плей-офф: в четвертьфинале «Индиана» встретится с «Бостоном», «Сакраменто» примет «Новый Орлеан».