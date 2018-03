Дуайт Ховард стал 18-м в истории лиги по блок-шотам за карьеру

Центровой «Шарлотт» обошел Лэрри Нэнса-старшего по количеству блок-шотов за карьеру и поднялся на 18-е место в истории лиги по этому показателю, сообщает официальный твиттер клуба.

На сегодняшний день на счету Ховарда 2 028 блок-шотов. 17-м в списке находится Кевин Гарнетт (2 037).

🚨 MILESTONE ALERT🚨 @DwightHoward has passed Larry Nance Sr. for 18th place on the @NBA’s all-time blocks leaderboard (2,028)!!! 💪



Up next: 17. Kevin Garnett (2,037) pic.twitter.com/94zvRTocbj