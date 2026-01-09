Андрей Кириленко: «Очень хочется, чтобы Касаткин смог восстановиться и вернуться в баскетбол»

Андрей Кириленко отреагировал на освобождение Даниила Касаткина .

Президент РФБ Андрей Кириленко выразил надежду на возвращение в баскетбол 26-летнего Даниила Касаткина, который 8 января вернулся в Россию после пребывания во французской тюрьме.

«Конечно, хорошо, что получилось его вернуть. И это было очень странное время, никакой толком информации не было.

Конечно, очень хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол. Полгода очень серьезный срок, но он достаточно молодой парень все еще, так что уверен, что рук не опустит», – считает Кириленко.

Задержанный во Франции 21 июня по запросу США Касаткин возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).