Кайри Ирвинг не сыграет до дедлайна и может пропустить весь сезон (Тим Макмэн)

Озвучен важный апдейт по статусу Кайри Ирвинга.

По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, звездный разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг в ближайшее время не появится на площадке.

«Кайри не вернется до дедлайна.

Не знаю, будет ли Кайри вообще играть в этом сезоне. Знаю, что сам он хочет. Посмотрим, будет ли это в его интересах. Посмотрим, будет ли это в интересах клуба», – поделился журналист.

Ирвинг восстанавливается после разрыва крестообразной связки левого колена, «Даллас » в этом сезоне рискует не попасть в плей-офф.