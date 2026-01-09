Кайри Ирвинг не сыграет до дедлайна и может пропустить весь сезон (Тим Макмэн)
Озвучен важный апдейт по статусу Кайри Ирвинга.
По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, звездный разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг в ближайшее время не появится на площадке.
«Кайри не вернется до дедлайна.
Не знаю, будет ли Кайри вообще играть в этом сезоне. Знаю, что сам он хочет. Посмотрим, будет ли это в его интересах. Посмотрим, будет ли это в интересах клуба», – поделился журналист.
Ирвинг восстанавливается после разрыва крестообразной связки левого колена, «Даллас» в этом сезоне рискует не попасть в плей-офф.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости