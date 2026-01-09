Энтони Эдвардс о 10 тысячах очков в НБА: «Даже как-то грустно, что сделал это быстрее Кобе»
Энтони Эдвардс прокомментировал юбилейное попадание в НБА.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отреагировал на достижение отметки в 10 тысяч очков в НБА.
«Это круто! Но знаю, что будет еще очень много очков.
Быстрее меня это сделали только Леброн и мой любимый Дюрэнт? Даже как-то грустно, что я сделал это быстрее Кобе. Надо было подождать еще, не знаю, дней сто», – произнес Эдвардс с улыбкой после матча.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
