Эди Тавареш стал рекордсменом Евролиги по подборам, обойдя Паулюса Янкунаса
Тавареш собрал больше всех подборов в истории Евролиги.
Центровой «Реала» Эди Тавареш вошел в историю Евролиги, став лидером по общему количеству подборов.
Собрав 11 отскоков в матче 21-го тура против «Маккаби Тель-Авив», который завершился победой со счетом 98:86, он превзошел достижение легенды «Жальгириса» Паулюса Янкунаса, собравшего за карьеру 2010 подборов. Теперь Таварес возглавляет список с 2016 подборами.
33-летнему центровому потребовалось 297 матчей, чтобы подняться на вершину списка, в среднем по карьере собирая 6,8 подбора за игру.
В текущем сезоне показатели Тавареша составляют 9,3 очка, 6,6 подбора и 1,9 блок-шота за 23 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
