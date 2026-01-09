Эди Тавареш стал рекордсменом Евролиги по подборам, обойдя Паулюса Янкунаса

Тавареш собрал больше всех подборов в истории Евролиги.

Центровой «Реала » Эди Тавареш вошел в историю Евролиги, став лидером по общему количеству подборов.

Собрав 11 отскоков в матче 21-го тура против «Маккаби Тель-Авив », который завершился победой со счетом 98:86, он превзошел достижение легенды «Жальгириса » Паулюса Янкунаса , собравшего за карьеру 2010 подборов. Теперь Таварес возглавляет список с 2016 подборами.

33-летнему центровому потребовалось 297 матчей, чтобы подняться на вершину списка, в среднем по карьере собирая 6,8 подбора за игру.

В текущем сезоне показатели Тавареша составляют 9,3 очка, 6,6 подбора и 1,9 блок-шота за 23 минуты на площадке.