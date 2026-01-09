Дебют Трэя Янга за «Вашингтон» может состояться уже в следующем сезоне

Дебютный матч Трэя Янга за «Вашингтон» может состояться позже, чем ожидается.

Дебют звездного разыгрывающего Трэя Янга в составе «Уизардс» может состояться уже в следующем сезоне.

«Буду удивлен, если Янг проведет за них много матчей, да хотя бы в принципе сыграет, в этом сезоне», – пишет обозреватель The Athletic Джош Роббинс.

Янг на этой неделе был отправлен в «Вашингтон » из «Атланты». На данный момент лидер «Хоукс» последних лет не играет из-за мышечной травмы. С учетом стремления «Уизардс» заполучить как можно более высокий пик на предстоящем драфте, клуб может оставить 4-кратного участника Матча звезд в резерве до конца регулярного чемпионата.