Путбэк-данк Наза Рида, решающий бросок Паскаля Сиакама и ключевой перехват Ти Джей Макконнелла стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 8 января.
В топ-5 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Паскаль Сиакам, защитник Ти Джей Макконнелл (оба – «Индиана»), центровой Наз Рид («Миннесота») и защитник Ламело Болл («Шарлотт»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
