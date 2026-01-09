Путбэк-данк Наза Рида, решающий бросок Паскаля Сиакама и ключевой перехват Ти Джей Макконнелла стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 8 января.

В топ-5 хайлайтов, составленный НБА , среди прочих попали форвард Паскаль Сиакам , защитник Ти Джей Макконнелл (оба – «Индиана »), центровой Наз Рид («Миннесота ») и защитник Ламело Болл («Шарлотт»).