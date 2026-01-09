«Чикаго» проявляет интерес к Зайону Уильямсону (Бретт Сигел)

Зайон Уильямсон может сменить команду перед дедлайном .

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон попал в сферу интересов «Буллс» перед дедлайном 5 февраля.

«В последние недели ходили слухи о том, что «Чикаго» следит за «Новым Орлеаном».

Зайон был бы идеальным кандидатом на приобретение ниже себестоимости в случае с «Буллс», у которых много игроков с истекающими контрактами», – рассказал инсайдер Бретт Сигел.