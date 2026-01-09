«Шарлотт» не дали тайм-аут в решающий момент, Ти Джей Макконнелл сделал ключевой перехват

В матче «Хорнетс» – «Пэйсерс» выдалась насыщенная концовка.

Форвард «Индианы» Паскаль Сиакам вывел свою команду вперед за 1 очко за 11,5 секунды до конца игры против «Шарлотт».

Тренер «Хорнетс» Чарльз Ли тут же начал просить тайм-аут, но игра не была остановлена, и защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл перехватил мяч при передаче из-за лицевой.

«Шарлотт » пришлось нарушать правила и отправлять защитника Бена Шеппарда на линию штрафных. Тот реализовал 1 из 2 бросков, доведя преимущество «Пэйсерс» до «+2».

В последней атаке матча защитник «Хорнетс» Коллин Секстон смазал спасительный бросок.

«Индиана » прервала серию из 13 поражений – 114:112.