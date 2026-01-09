Видео
4

«Шарлотт» не дали тайм-аут в решающий момент, Ти Джей Макконнелл сделал ключевой перехват

В матче «Хорнетс» – «Пэйсерс» выдалась насыщенная концовка.

Форвард «Индианы» Паскаль Сиакам вывел свою команду вперед за 1 очко за 11,5 секунды до конца игры против «Шарлотт».

Тренер «Хорнетс» Чарльз Ли тут же начал просить тайм-аут, но игра не была остановлена, и защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл перехватил мяч при передаче из-за лицевой.

«Шарлотт» пришлось нарушать правила и отправлять защитника Бена Шеппарда на линию штрафных. Тот реализовал 1 из 2 бросков, доведя преимущество «Пэйсерс» до «+2».

В последней атаке матча защитник «Хорнетс» Коллин Секстон смазал спасительный бросок. 

«Индиана» прервала серию из 13 поражений – 114:112.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoИндиана
logoБаскетбол - видео
Чарльз Ли
logoПаскаль Сиакам
logoНБА
logoТи Джей Макконнелл
logoШарлотт
logoКоллин Секстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл набрал 33 очка за 27 минут, впервые c 2021 года выйдя со скамейки запасных
9 января, 05:56Видео
Рик Карлайл одержал 1000-ю победу в регулярных сезонах в качестве тренера
9 января, 05:19Фото
Штрафные Кавая, подборы Адамса: у кого в НБА исключительные умения
29 декабря 2025, 11:50
Главные новости
«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
26 минут назад
Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»
сегодня, 15:29
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
сегодня, 15:01
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»
сегодня, 14:40Видео
Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
сегодня, 14:04
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
сегодня, 14:01
Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»
сегодня, 13:40
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
сегодня, 13:06
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Мемфисом», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс пропустит 2–3 недели из‑за травмы икроножной мышцы
1 минуту назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Бахчешехиром», «Петким Спор» – против «Тофаша»
15 минут назадLive
Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
17 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К», МБА играет с «Динамо Москва» и другие матчи
20 минут назадLive
Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»
50 минут назад
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»
сегодня, 14:20
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
сегодня, 13:21
ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Брешия» примет «Дертону» и другие матчи
сегодня, 12:35
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Будучностью», «Студентски центар» встретится с «Партизаном»
сегодня, 12:35