Купер Флэгг был близок к трипл-даблу (26+10+8) в проигранном матче с «Ютой»

Флэгг почти собрал трипл-дабл в игре против «Джаз».

Новичок «Далласа » Купер Флэгг стал самым результативным игроком своей команды в проигранном матче против «Юты» (114:116).

19-летний форвард был близок к трипл-даблу: 26 очков (10 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых, 3 из 4 штрафных), 10 подборов и 8 передач. Также в его активе 3 перехвата и 1 блок-шот за 38 минут на паркете.

Флэгг стал лишь третьим новичком «Мэвс» после Джейсона Кидда и Луки Дончича, у кого есть матч с 25+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами и 3+ перехватами.