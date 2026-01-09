Эргин Атаман заявил, что фанаты «Панатинаикоса» нападают на него в соцсетях из-за его национальности

Атаман подвергается нападкам со стороны греческих болельщиков .

После уверенной победы над «Виртусом» (84:71) главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман поделился, что он получал оскорбительные сообщения в интернете относительно своего турецкого происхождения от болельщиков собственной команды.

«В моих социальных сетях есть некоторые люди, которые начинают нападать на меня, особенно из-за моей национальности. Пишут сообщения, что я турок и что я должен покинуть Грецию, потому что я турок. Что я очень плох для «Панатинаикоса», и тому подобное.

Я горжусь тем, что я турок, но я люблю Грецию. Я люблю Афины. Я люблю «Панатинаикос», но я здесь, чтобы добиваться успеха. Поэтому в начале матча я показал сжатый кулак. Эта синергия, которая должна бороться со всеми – с болельщиками, с игроками, с персоналом, с клубом, – и тогда мы достигнем больших целей. Мы никогда не отказываемся от больших целей», – заявил Атаман.

«Панатинаикос» улучшил свой результат до 13-8 и занимает седьмое место в турнирной таблице.