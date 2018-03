Дуэйн Уэйд посетил школу Марджори Стоунман Дуглас, в которой прошла массовая стрельба

Защитник Дуэйн Уэйд в среду посетил школу Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где 14 февраля прошла массовая стрельба.

Марджори Стоунман Дуглас сегодня впервые после трагических событий возобновила полноценную деятельность.

Уэйд общался с учениками и работниками школы, а также выступил перед ними с небольшой речью.

«Я вдохновлен вами, каждым из вас», – сказал Уэйд.

Хоакин Оливер, один из погибших в стрельбе в Марджори Стоунман Дуглас, был похоронен в игровой майке Уэйда.

Much appreciation goes out to @DwyaneWade for visiting our school and showing his support. Changing the world, one dribble at a time. #MarchForOurLives pic.twitter.com/BDjXqxNluP