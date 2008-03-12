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Sports.ru NBA

    Джордан Белл вновь травмировал голеностопный сустав

    Теги травмы Голден Стэйт Бруклин НБА Джордан Белл

    Новичок «Голден Стэйт» Джордан Белл вновь выбыл из строя с растяжением связок правого голеностопного сустава, сообщает инсайдер NBC Sports Bay Area.

    Белл, который недавно вернулся в состав «Уорриорз» после травмы спины, подвернул правую ногу во время матча с «Бруклином» (114:101). Рентген не выявил серьезного повреждения.

    Ранее Белл пропустил больше месяца из-за травмы левого голеностопного сустава.

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