Джордан Белл вновь травмировал голеностопный сустав

Новичок Джордан Белл вновь выбыл из строя с растяжением связок правого голеностопного сустава, сообщает инсайдер NBC Sports Bay Area.

Белл, который недавно вернулся в состав «Уорриорз» после травмы спины, подвернул правую ногу во время матча с (114:101). Рентген не выявил серьезного повреждения.

Ранее Белл пропустил больше месяца из-за травмы левого голеностопного сустава.

Horrible news here as Jordan Bell goes down with an ankle injury. pic.twitter.com/6RO01ewuuh