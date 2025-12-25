Никола Йокич о выборе кроссовок на игру: «Когда выигрываем, я ношу одну и ту же пару, после поражений меняю на другую расцветку»

Йокич рассказал, по какому принципу выбирает кроссовки на игру.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич объяснил, как выбирает кроссовки на очередную игру НБА.

«Все просто. Когда выигрываем, я ношу одну и ту же пару, после поражений меняю на другую расцветку.

Если честно, буду рад провести сезон в пяти-шести парах, это значило бы, что мы побеждаем», – сказал серб.