  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич о выборе кроссовок на игру: «Когда выигрываем, я ношу одну и ту же пару, после поражений меняю на другую расцветку»
0

Никола Йокич о выборе кроссовок на игру: «Когда выигрываем, я ношу одну и ту же пару, после поражений меняю на другую расцветку»

Йокич рассказал, по какому принципу выбирает кроссовки на игру.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич объяснил, как выбирает кроссовки на очередную игру НБА.

«Все просто. Когда выигрываем, я ношу одну и ту же пару, после поражений меняю на другую расцветку.

Если честно, буду рад провести сезон в пяти-шести парах, это значило бы, что мы побеждаем», – сказал серб.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
кроссовки
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дерозан, Гилджес-Александер и Йокич – среди лидеров по точным броскам с определенных позиций на площадке
вчера, 06:45Фото
Айзейя Томас о Йокиче: «Он пасует на уровне Мэджика Джонсона»
вчера, 06:42
Никола Йокич: «Купер Флэгг выходит с уверенностью игрока, участвовавшего и побеждавшего в серьезных матчах»
вчера, 04:02
Никола Йокич опередил Лэрри Берда и вышел на 49-е место по передачам в истории НБА
24 декабря, 10:31
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
14 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
28 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
35 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
43 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
28 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09