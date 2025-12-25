5

Кэмерон Джонсон: «Никогда не увидим второго Стефа Карри, это не громкое заявление»

Кэмерон Джонсон рассказал об отношении к игре Стефа Карри.

Форвард «Денвера» Кэмерон Джонсон поделился мнением о Стефе Карри и впечатлениями от игры против него на подкасте.

«В этом заявлении нет ничего громкого. Мы никогда не увидим второго Стефа Карри. Требуется нечто особенное, чтобы тренер начал разрешать тебе играть подобным образом, вряд ли все сложится подобным образом еще раз. Такой уровень броскового таланта.

Выступать на таком уровне, взять все эти титулы, стабильно показывать подобную игру 15, 16, 17 лет. Нет, мы такое не застанем.

На площадке ему нужна одна секунда. У нас 3-4 человека его прикрывают. Броска не будет. Краем глаза смотришь за краской, чтобы никто больше не открылся, – и мяч уже летит над тобой в корзину.

И они все стараются довести мяч именно до него», – рассказал Джонсон.

