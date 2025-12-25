Фото
6

7 разных игроков «Сперс» лидировали по результативности в 7 матчах победной серии клуба

«Сан-Антонио» повторил собственное историческое достижение.

«Сперс» являются обладателями самой длинной текущей победной серии в НБА – 7 матчей. Во всех этих играх у команды был разный лидер по набору очков.

Это второй подобный случай в истории лиги. Впервые это удалось тем же «Сперс» в апреле 2012 года.

Самыми результативными в этот раз последовательно стали Харрисон Барнс, Стефон Касл, Девин Васселл, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма, Де’Аарон Фокс и Келдон Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети PR-менеджера «Сперс» Джордана Хауэнстайна
logoСан-Антонио
logoСтефон Касл
logoНБА
logoКелдон Джонсон
logoДилан Харпер
logoДе'Аарон Фокс
logoХаррисон Барнс
logoВиктор Вембаньяма
logoДевин Васселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Когда Вембаньяма завалит «Оклахому» в плей-офф?
вчера, 20:30
«Сан-Антонио» и Вембаньяма разгромили чемпионов и ввели новую традицию: барабан победы
24 декабря, 08:20
Джонсон, Касл и Барнс набрали 69 очков на троих в победной игре с «Оклахомой»
24 декабря, 06:30Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
15 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
29 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
36 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
44 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
29 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09