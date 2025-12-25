7 разных игроков «Сперс» лидировали по результативности в 7 матчах победной серии клуба
«Сан-Антонио» повторил собственное историческое достижение.
«Сперс» являются обладателями самой длинной текущей победной серии в НБА – 7 матчей. Во всех этих играх у команды был разный лидер по набору очков.
Это второй подобный случай в истории лиги. Впервые это удалось тем же «Сперс» в апреле 2012 года.
Самыми результативными в этот раз последовательно стали Харрисон Барнс, Стефон Касл, Девин Васселл, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма, Де’Аарон Фокс и Келдон Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
