Зак Лоу: «Дерик Куин должен попасть в 1-ю сборную новичков, это большой успех Джо Дюмарса»

Зак Лоу отдал должное «Новому Орлеану».

«Пеликанс» только что прервали серию из 5 побед подряд.

«Они на пороге того, чтобы стать конкурентной командой. Дерик Куин достоин того, чтобы попасть в первую сборную новичков сезона, это огромный успех Джо Дюмарса (глава баскетбольных операций).

Считаю, что обмен (на незащищенный драфт-пик) был все-таки безответственным и может в будущем привести к большим сожалениям, но Куин идет вторым среди новичков по игровой эффективности.

Его сравнивают с Алпереном Шенгюном и Николой Йокичем из-за видения площадки и способности разыгрывать. Для центрового эти качества Куина находятся на элитном уровне. Не такая заметная сверхспособность – навыки боллхендлера. Сочетание габаритов и силы с уверенным ведением, которое позволяет спокойно доходить от трехочковой линии до кольца», – заключил обозреватель Зак Лоу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pelicans Film Room
