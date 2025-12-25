Зак Лоу: «Дерик Куин должен попасть в 1-ю сборную новичков, это большой успех Джо Дюмарса»
«Пеликанс» только что прервали серию из 5 побед подряд.
«Они на пороге того, чтобы стать конкурентной командой. Дерик Куин достоин того, чтобы попасть в первую сборную новичков сезона, это огромный успех Джо Дюмарса (глава баскетбольных операций).
Считаю, что обмен (на незащищенный драфт-пик) был все-таки безответственным и может в будущем привести к большим сожалениям, но Куин идет вторым среди новичков по игровой эффективности.
Его сравнивают с Алпереном Шенгюном и Николой Йокичем из-за видения площадки и способности разыгрывать. Для центрового эти качества Куина находятся на элитном уровне. Не такая заметная сверхспособность – навыки боллхендлера. Сочетание габаритов и силы с уверенным ведением, которое позволяет спокойно доходить от трехочковой линии до кольца», – заключил обозреватель Зак Лоу.