Создатели симулятора NBA 2K18 продолжают раскрывать рейтинги баскетболистов в новой версии игры.

MVP Финала-2017 Кевин Дюрэнт стал лучшим в с рейтингом 96. Показатель разыгрывающего Стефена Карри составил 94.