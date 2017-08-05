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    НБА. У Кевина Дюрэнта самый высокий рейтинг в NBA 2K18 среди игроков «Уорриорз»

    Теги Голден Стэйт Дуайт Ховард НБА Кевин Дюрэнт фото Ник Янг Стефен Карри Гордон Хэйворд Лонзо Болл Маркелл Фульц NBA 2K

    Создатели симулятора NBA 2K18 продолжают раскрывать рейтинги баскетболистов в новой версии игры.

    MVP Финала-2017 Кевин Дюрэнт стал лучшим в «Голден Стэйт» с рейтингом 96. Показатель разыгрывающего Стефена Карри составил 94.

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