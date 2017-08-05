НБА. У Кевина Дюрэнта самый высокий рейтинг в NBA 2K18 среди игроков «Уорриорз»
Создатели симулятора NBA 2K18 продолжают раскрывать рейтинги баскетболистов в новой версии игры.
MVP Финала-2017 Кевин Дюрэнт стал лучшим в «Голден Стэйт» с рейтингом 96. Показатель разыгрывающего Стефена Карри составил 94.
CHAMPIONS. @NBA2K presents your first look at @StephenCurry30 & @KDTrey5 in #NBA2K18. Who’s stopping them? pic.twitter.com/cQ3rEJptoJ— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 1 августа 2017 г.
Get your 1st look at @gordonhayward in his new @celtics’ green in #NBA2K18. #2KFirstLook pic.twitter.com/NqBNDX6625— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 4 августа 2017 г.
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1st Look: #NBA2K18 x @hornets x @DwightHoward x @Jumpman23 pic.twitter.com/b0LHuDshFy— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 31 июля 2017 г.
#NBA2K18’s 1st look at @NickSwagyPYoung bringing more Swag to the defending champion @warriors! pic.twitter.com/wg87S5diOZ— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 31 июля 2017 г.
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