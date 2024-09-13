Гиперкар из деталек LEGO – ездит! 340к блоков+768 моторчиков+лидер «Ф-1» за рулем = 64 км/ч

Каждый игравший в детстве с конструктором LEGO хоть раз задумывался: а можно сделать из него что-то реальное, настоящее и полноразмерное? Если накупить много-много блоков? Настоящий большой замок, или здание, или боевого робота, или… Машину?

Сейчас мы живем в удивительное время, когда практически любое детское желание 60-70-летней давности способно исполниться. LEGO давно превратился в мегаконгломерат с особенными разработками – производит даже мультики, фильмы, промышленные аккумуляторы и электромоторы, строит целые города, достопримечательности и башни.

А теперь она сделала новый шаг: собрала не просто полноразмерный гиперкар «Макларена» P1, но как следует заморочилась, сделала его и полностью функциональным и выкатила на трек Сильверстоуна для Гран-при Великобритании под управлением одного из лидеров нынешней «Ф-1» Ландо Норриса!

Гонщики «Ф-1» во время Гран-при постоянно испытывают серьезные перегрузки, но вряд ли что-то сравнится с болью, когда ты наступаешь на маленькую деталь LEGO. А теперь представьте, каково это − сидеть в машине, целиком собранной из более чем 300 тысяч таких частей. Ведь на создание ушло 342 817 деталей LEGO Technic, 23 специалиста из штата «Макларена» и LEGO и 8344 часа человеко-часа работы − 6134 из них на разработку и 2210 на производство и сборку. В авто установили электродвигатель, сделанный из моторчиков LEGO Technic Function, и аккумулятор электромобиля. Конечный продукт весит около 1220 кг.

«Наше сотрудничество с «Маклареном» сыграло неоценимую роль в создании модели, которая достоверно повторяет оригинальный «Макларен» P1», − сказал старший менеджер проектов компании LEGO Лукаш Горак.

«Удивительно, как элементы оригинального «Макларена» P1 так реалистично воплощаются в жизнь командой LEGO Technic. Я надеюсь, что это сотрудничество вдохновит следующее поколение дизайнеров и инженеров», − заявил директор по испытаниям и разработкам «Макларена» Automotive Бен Армстронг.

Как утверждают в LEGO, это их первая настолько большая сборка, которая способна не просто двигаться, а делать это довольно долго и с приличной скоростью. Она в точности повторяет модель P1 из магазина , за исключением размеров – компания утверждает, что в наборах LEGO Technic, которые может купить любой, есть возможность собрать коробку передач, колеса и оси, которые будут работать как настоящие.

«Двигатель LEGO Technic состоит из восьми моторных блоков, каждый из них включает 96 функциональных моторов LEGO Power, то есть всего в автомобиле получилось 768 моторчиков из коробок с машинками, − сообщили в компании. − Восемь блоков двигателей имитируют V8, который можно найти в оригинальном «Макларене» P1».

В этом сезоне Ландо Норрис занимает второе место в общем зачете «Формулы-1» и претендует на чемпионский титул, но ради такого нашел денек в плотном графике подготовки к очередному Гран-при, прибыл на трассу «Сильверстоун» и сел за руль LEGO-«Макларена» P1. Кстати, в июле этого года британец занял третье место на этой же трассе, но управляя «Маклареном» MCL38.

На видео, которое опубликовала LEGO, видно, что машина развила довольно приличную скорость. Как стало известно позже − 64 км/ч.

Ландо Норрис сходу оценил произведение конструкторского искусства: «Это сумасшествие. Сочувствую, что вам всем пришлось это собирать» − сказал британец представителям «Макларена» и LEGO.

«Действительно очень похоже на авто», − сказал Норрис, отметив, что не спешил, так как заметил, что во время езды шатаются боковые зеркала.

Вообще LEGO-«Макларен» P1 в масштабе 1:8 можно купить за 450 долларов. В ней 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, подвеской, поршневым двигателем V8, регулируемым задним крылом и открывающимися двугранными дверьми с усовершенствованными механизмами. Количество деталей − 3893 штуки.

Вот Ландо позирует с таким – красота же?

Учитывая, что в этом наборе 3893 детали и один моторчик, а для постройки «Макларена» P1 потратили 342 817 детали и 768 моторчиков, то получается, что весь болид обошелся примерно в 768 наборов – то есть не меньше 345 600 долларов, если вы решите повторить сами. Без дополнительных расходов на разработку, шины, зарядку и другие уникальные штуки – а также без учета расходов на зарплату 23 ультавысокооплачиваемыех квалифицированных спецов автопроизводителя и LEGO. А ведь только у них на все ушло 8344 часа – 348 дней, если делать все одному. Почти целый год!

Может, дешевле купить настоящий? Ну, он давно больше не производится и продается только с аукциона или по спецзаказу со стартовой ценой в $1,3 млн.

Так что хотели бы себе такую совсем недетскую игрушку? Кстати, у нее рейтинг 18+.

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Фото: lego.com