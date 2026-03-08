Джордж Расселл: «Гонка прошла так, как и ожидалось – хаотичный старт, трудности с зарядкой батареи, обгоны в борьбе»

Расселл оценил первую гонку сезона.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Австралии , рассказав о том, как прошла гонка, и поделившись впечатлениями от новых болидов.

«Я очень доволен. В целом гонка прошла так, как и ожидалось – хаотичный старт, трудности с зарядкой батареи, эффект «йо-йо» при обгонах в борьбе.

Скорость сближения болидов в новых условиях очень высокая [что опасно], но получилось просто невероятно.

Я смотрел за Аджаром в зеркала заднего вида [на старте], и вроде бы контролировал Леклера, но потом он вылетел просто из ниоткуда.

В целом хорошая гонка. Сегодня в целом все прошло более или менее так, как мы и предполагали. У нас было преимущество в 0,1-0,2 секунды [на круге], но никак не в 0,7 секунды, как вчера.

Шины работали достаточно стабильно, и я был уверен, что они не откажут до самого конца. Однако должен признаться, что на последних кругах я был несколько обеспокоен. В целом я уверенно чувствовал себя за рулем болида – я понимал, когда нужно атаковать, а когда лучше действовать осторожнее.

Что касается адаптации стиля пилотажа [к новым болидам], то в целом все то же самое, что и в прошлый раз, когда нужно было привыкать к эффекту галопирования. Нужно было скорректировать стиль пилотажа в скоростных поворотах – ведь иначе машину просто вынесет с трассы.

Можно ли считать нынешнее поведение машин идеальным? Нет. Но это лишь первая гонка для очень длинного периода действия нового регламента. Да и эта трассе, вероятно, вообще хуже всего подходит новым болидам. Так что стоит дать «Ф-1» немного времени», – рассказал Расселл.

