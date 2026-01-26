Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС

Данила Скоробогатов выиграл Зимний кубок РДС 2026 года.

В Москве на территории одноименного Центра технических видов спорта завершился второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона 2025/2026. Его участниками стали 32 пилота из 12 регионов России.

Зимний кубок РДС впервые прошел в двухэтапном формате. Победителем соревнования стал Данила Скоробогатов, набравший 359 баллов по результатам обоих этапов. Второе место занял Александр Переведенцев – в его копилке 312 баллов. Третья строчка в личном зачете у победителя первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Дениса Тестоедова (Team234 Motorsport v.2.0, г. Санкт-Петербург) — 289 баллов.

В командном зачете по итогам двух этапов Зимнего кубка РДС первое место заняла Team234 Motorsport v.2.0, второе — «ЦМРБанк», а третье место — команда Carville Racing, в которую вошли пилоты RDS GP Артем Лейтис (г. Сортавала), Антон Козлов (г. Ульяновск) и Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург).

Кроме того, в рамках соревнований РДС впервые провела учебно-тренировочные сборы (УТС) для юных пилотов в возрасте от 8 до 16 лет. Принять участие могли спортсмены с лицензией РАФ и навыками управления автомобилем на заднем приводе.

В ходе УТС юниоры не только обучались, но и соревновались между собой. Победителем квалификации, а после и парных заездов стал Тимофей Колобов (13 лет, г. Москва). Ему удалось одержать победу в дуэлях с каждым из юных пилотов.

Зимний кубок РДС-2026

Личный зачет по итогам двух этапов:

1. Данила Скоробогатов (г. Томск, Team234 Motorsport v.2.0) — 359 баллов

2. Александр Переведенцев (г. Домодедово) — 312 баллов

3. Денис Тестоедов (г. Санкт-Петербург, Team234 Motorsport v.2.0 ) — 289 баллов

Командный зачет по итогам двух этапов:

1. Team234 Motorsport v.2.0 — 670 баллов

2. «ЦМРБанк» — 384 балла

3. Carville Racing — 280 баллов