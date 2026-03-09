Лоран Мекьес: «Аджару стоит отдать должное, он провел фантастический уик-энд»

Мекьес похвалил Аджара за дебют в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес отметил, что команда осталась очень довольна выступлением Изака Аджара на Гран-при Австралии .

Аджар очень хорошо провел квалификацию, показав третье время, а на старте был близок к тому, чтобы выйти в лидеры.

Тем не менее, в итоге Аджар не смог добраться до финиша гонки из-за поломки двигателя.

«Он провел фантастический уик-энд. Из-за некоторого невезения Аджар подходил к этому Гран-при с наличием нехватки практики на тестах. И тем не менее, он сразу включился и начал демонстрировать отличный темп с первых же кругов первой практики.

Мы смогли разделить рабочие программы между двумя машинами и получить вдвое больше информации. И в своей первой же квалификации в условиях нового регламента Аджар все сделал блестяще. Третья позиция – вероятно, максимум, чего в принципе можно было добиться для «Ред Булл» в квалификации.

Так что Аджару стоит отдать должное. Да и в гонке ему удался блестящий старт, после чего мы осознали, что батарея в силовой установке просто не заряжается [что в итоге привело к сходу]. Но его темп, как мне кажется, мог быть достаточно хорош, чтобы побороться с «Маклареном», – рассказал Мекьес.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?