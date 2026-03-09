Хуан-Пабло Монтойя о стартах: «Очень сомневаюсь, что «Мерседес» достигнет уровня «Феррари»
Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя ответил, беспокоят ли «Мерседес» более медленные старты в сравнении с «Феррари».
На Гран-при Австралии лидерство захватил Шарль Леклер с четвертой позиции, в то время как пилоты немецкой команды испытывали сложности.
«Да, ведь это не так-то просто наладить. Невероятно: команда столько изучали вопрос, столько готовилась, а все складывается так. Надо понять, как извлечь больше мощности на старте.
Но при увеличении мощности начинаются пробуксовки. Как «Феррари» удается получить дополнительное сцепление с трассой? В мое время этим славилась «Рено». У Фернандо Алонсо были молниеносные старты, и ты ничего не мог поделать.
Иногда дело просто в природе болида. Есть вероятность, что [«Мерседес»] будет испытывать трудности весь год. Ситуация со временем улучшится, но достигнет ли он уровня «Феррари»? Очень сомневаюсь», – заключил Монтойя.
