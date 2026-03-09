  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя о стартах: «Очень сомневаюсь, что «Мерседес» достигнет уровня «Феррари»
10

Хуан-Пабло Монтойя о стартах: «Очень сомневаюсь, что «Мерседес» достигнет уровня «Феррари»

Монтойя считает, что «Феррари» надолго сохранит преимущество на стартах.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя ответил, беспокоят ли «Мерседес» более медленные старты в сравнении с «Феррари».

На Гран-при Австралии лидерство захватил Шарль Леклер с четвертой позиции, в то время как пилоты немецкой команды испытывали сложности.

«Да, ведь это не так-то просто наладить. Невероятно: команда столько изучали вопрос, столько готовилась, а все складывается так. Надо понять, как извлечь больше мощности на старте.

Но при увеличении мощности начинаются пробуксовки. Как «Феррари» удается получить дополнительное сцепление с трассой? В мое время этим славилась «Рено». У Фернандо Алонсо были молниеносные старты, и ты ничего не мог поделать.

Иногда дело просто в природе болида. Есть вероятность, что [«Мерседес»] будет испытывать трудности весь год. Ситуация со временем улучшится, но достигнет ли он уровня «Феррари»? Очень сомневаюсь», – заключил Монтойя.

Шарль Леклер о лидерстве на 1-м круге: «Вовсе не идеальный старт – думал, стану восьмым-девятым»

Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
10 комментариев
у Фернандо все годы и сейчас были такие старты) но в случае с Рено вероятно было связано с шинами Мишлен.
Там вроде дело было в развесовке.
Мишлен позволял лучше разгоняться, бриджи лучше проходить повороты из-за разного корда шин. одни были продольные другие поперечные
Возможно, уже сейчас Мерседес плюс-минус на уровне Скудерии, либо очень близок. Старт в Австралии здесь не показателен. Для начала - это первый гоночный старт. У Антонелли и Леклера точно были проблемы с подготовкой к нему. Кроме того, из-за неожиданно рано погасших огней (за что можно только похвалить дирекцию гонки) он у многих вышел крайне сумбурным.
У Леклера не было никаких проблем с подготовкой к старту,чушь сказана
Шарль Леклер: "Мой старт тоже нельзя назвать идеальным. Возможно, так могло показаться со стороны, но проблемы были, и с ними предстоит разобраться.
По какой-то причине у меня был очень, очень низкий заряд батареи, возможно, чуть выше, чем у Mercedes, что помогло мне вырваться вперед, но это был не лучший вариант."
Какая разница, если это преимущество нивелировали правилом 5 секунд на прогрев турбины. А в гонке большая турбина мерседеса отыгрывает гораздо больше, чем они фактически упускают на старте.
да, скорее всего преимущество фур со временем уменьшится, но всё равно останется
