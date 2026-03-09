Тото Вольфф о критике новых болидов: «Мнение пилотов важно, но… Единственное, что имеет значение для «Ф-1», – интерес фанатов»

Вольфф отреагировал на критику нового регламента «Ф-1».

Руководитель «Мерседеса » считает, что в ситуации с недовольством пилотов новыми правилами «Ф-1» нужно прислушаться к фанатам.

«Не слышал, чтобы кто-то из пилотов сказал что-то хорошее о новых болидах или назвал их лучшими.

Мы склонны к ностальгии и вспоминать события прошлого. Очевидно, мы все заинтересованные стороны этого спорта, нам нужно отличное зрелище, лучшие машины в мире и лучшие пилоты. Мы должны быть интересны фанатам – поэтому нужно взглянуть на наш продукт.

Мы смотрим на всю ситуацию с точки зрения пилотов, и это важная точка зрения. Но… Стефано [Доменикали , руководитель «Ф-1»] сказал бы, что единственное, что для него имеет значение, – это интерес фанатов. Вот на что нам нужно обратить внимание.

Если правила нужно изменить, если их нужно подкорректировать, то, думаю, в «Ф-1» всегда могли принимать такие решения», – сказал Вольфф .

