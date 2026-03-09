Тото Вольфф о критике новых болидов: «Мнение пилотов важно, но… Единственное, что имеет значение для «Ф-1», – интерес фанатов»
Руководитель «Мерседеса» считает, что в ситуации с недовольством пилотов новыми правилами «Ф-1» нужно прислушаться к фанатам.
«Не слышал, чтобы кто-то из пилотов сказал что-то хорошее о новых болидах или назвал их лучшими.
Мы склонны к ностальгии и вспоминать события прошлого. Очевидно, мы все заинтересованные стороны этого спорта, нам нужно отличное зрелище, лучшие машины в мире и лучшие пилоты. Мы должны быть интересны фанатам – поэтому нужно взглянуть на наш продукт.
Мы смотрим на всю ситуацию с точки зрения пилотов, и это важная точка зрения. Но… Стефано [Доменикали, руководитель «Ф-1»] сказал бы, что единственное, что для него имеет значение, – это интерес фанатов. Вот на что нам нужно обратить внимание.
Если правила нужно изменить, если их нужно подкорректировать, то, думаю, в «Ф-1» всегда могли принимать такие решения», – сказал Вольфф.
С этой точки проще наделать еще фильмов с дедами, тик-токов наснимать, контракт с apple подписать. И будет "интерес фанатов"
плевать на заполненные трибуны, толпу спонсоров, рекордное количество производителей в серии (Ауди, Хонда, Форд - только из-за нового регламента), завоевание самого жирного американского рынка. главное - не расстроить нищебродов со спортса, у которых кризис среднего возраста и трава была зеленее 20 лет назад.
для понимания реальных проблем нового регламента нужно время. как сказал Тото, серия умеет реагировать на критику и корректировать правила. но начинать выть ещё до первого гран-при - это поведение капризных детей, которые ничего никогда не делали сами, ещё не отученных от мамкиной сиськи.
Потом - объяснят . Почему вдруг на прямой за 200 метров до поворота скорость сброшена , почему тут обогнал , а там - не обогнал , что там с этой электрикой происходит ... После гонки - все станет понятно . А в самой гонке - " приключений" много , всякого " неожиданного" - много ( да , кому-то именно это и надо !) , но событий , в которых зритель сам (!) ясно и точно , сразу во время самого события все понимает - стало намного меньше ...
Лидерам всегда всё норм, и это в порядке вещей.