  • Тото Вольфф о критике новых болидов: «Мнение пилотов важно, но… Единственное, что имеет значение для «Ф-1», – интерес фанатов»
13

Тото Вольфф о критике новых болидов: «Мнение пилотов важно, но… Единственное, что имеет значение для «Ф-1», – интерес фанатов»

Вольфф отреагировал на критику нового регламента «Ф-1».

Руководитель «Мерседеса» считает, что в ситуации с недовольством пилотов новыми правилами «Ф-1» нужно прислушаться к фанатам.

«Не слышал, чтобы кто-то из пилотов сказал что-то хорошее о новых болидах или назвал их лучшими.

Мы склонны к ностальгии и вспоминать события прошлого. Очевидно, мы все заинтересованные стороны этого спорта, нам нужно отличное зрелище, лучшие машины в мире и лучшие пилоты. Мы должны быть интересны фанатам – поэтому нужно взглянуть на наш продукт.

Мы смотрим на всю ситуацию с точки зрения пилотов, и это важная точка зрения. Но… Стефано [Доменикали, руководитель «Ф-1»] сказал бы, что единственное, что для него имеет значение, – это интерес фанатов. Вот на что нам нужно обратить внимание.

Если правила нужно изменить, если их нужно подкорректировать, то, думаю, в «Ф-1» всегда могли принимать такие решения», – сказал Вольфф.     

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
регламент
13 комментариев
Ну так и большинство фанатов блевать тянет от таких гонок (наверное)..
Ответ buFFon
Ну так и большинство фанатов блевать тянет от таких гонок (наверное)..
А может и не тянет (наверное)
Тут в первые можно и согласиться с Тотошкой
Ответ Nagatomo
Тут в первые можно и согласиться с Тотошкой
Ну тогда и договаривать нужно, что с точки зрения бизнеса "интерес фанатов" это рост аудитории, циферки в отчетах и так далее.
С этой точки проще наделать еще фильмов с дедами, тик-токов наснимать, контракт с apple подписать. И будет "интерес фанатов"
Ответ Schiaff1no
Ну тогда и договаривать нужно, что с точки зрения бизнеса "интерес фанатов" это рост аудитории, циферки в отчетах и так далее. С этой точки проще наделать еще фильмов с дедами, тик-токов наснимать, контракт с apple подписать. И будет "интерес фанатов"
а на какие циферки им реагировать? на количество недовольных полыхающих задниц, которые пиратят трансляции и ни цента прибыли не приносят организации?
плевать на заполненные трибуны, толпу спонсоров, рекордное количество производителей в серии (Ауди, Хонда, Форд - только из-за нового регламента), завоевание самого жирного американского рынка. главное - не расстроить нищебродов со спортса, у которых кризис среднего возраста и трава была зеленее 20 лет назад.
для понимания реальных проблем нового регламента нужно время. как сказал Тото, серия умеет реагировать на критику и корректировать правила. но начинать выть ещё до первого гран-при - это поведение капризных детей, которые ничего никогда не делали сами, ещё не отученных от мамкиной сиськи.
Чушь. Фанаты не просили 100500 трехочковых без защиты в баскетболе, катание шаров поперек поля и назад в футболе, электрочайники с кнопкой "жопа" в Эфадине. Вам важны только "циферки" в соцсетях: охваты за счет подключения 3 триллиардов индусов и аборигенов Австралазии к интернету.
Да для фанатов этот регламент ещё хуже , чем для пилотов ... Нихрена не понятно - что , как и почему . Что там у кого и как мигает - разве успеешь заметить ?
Потом - объяснят . Почему вдруг на прямой за 200 метров до поворота скорость сброшена , почему тут обогнал , а там - не обогнал , что там с этой электрикой происходит ... После гонки - все станет понятно . А в самой гонке - " приключений" много , всякого " неожиданного" - много ( да , кому-то именно это и надо !) , но событий , в которых зритель сам (!) ясно и точно , сразу во время самого события все понимает - стало намного меньше ...
Бабло для них самое главное, мнение фанатов? Когда против спринтов большинство было, сказали это не фанаты, и вообще всем нормальным фанатам нравится, сейчас пилоты жалуются, так пытаются заткнуть. Точно также будут игнорировать фанатов, вот если народу меньше будет билеты покупать и упадут доходы, вот на это они обратят внимание.
Ответ Luca di Montezemolo
Бабло для них самое главное, мнение фанатов? Когда против спринтов большинство было, сказали это не фанаты, и вообще всем нормальным фанатам нравится, сейчас пилоты жалуются, так пытаются заткнуть. Точно также будут игнорировать фанатов, вот если народу меньше будет билеты покупать и упадут доходы, вот на это они обратят внимание.
На мой взгляд, наоборот хорошо, что происходят смелые изменения. Можно понять недовольство всех на данный момент, но это ведь больше обусловлено готовностью болидов. В первый сезон нового регламента подобное если не нормально, но предсказуемо, так как у команд разные возможности (заводским попроще, новичкам в любом случае пришлось бы страдать).
Фанатам было интересно как Вольф с его тоголезским подельником ограбили спорт в 2014-2020 годах?
Все зависит от того, как сезон пойдёт - если Мерседес будет выносить всех в одну калитку без борьбы, то фанатам не понравится. Ну а если будет борьба, то всё может быть, хотя снимать ногу с педали газа в середине прямой - нонсенс для Ф-1.
Что бы говорил Вольф, если бы Мерседес не имел такого преимущества? Тоже апеллировал бы к анонимусу, которому в таком случае гонка показалась бы хаотичной и непонятной, хехе?
Лидерам всегда всё норм, и это в порядке вещей.
Ну так тогда верните потрясающие v10 и ни каких гибридов.
