Габриэл Бортолето: «Если бы мне сказали, что наберу очки за «Ауди» в первой же гонке, то спросил бы: «Вы пьяны или как?»

Бортолето подвел итоги этапа в Мельбурне.

Пилот «Ауди » прокомментировал 9-е место на Гран-при Австралии .

«Очень рад, все очень хорошо. Команда отлично поработала этой зимой, приведя машину в полный порядок, чтобы она финишировала в первой гонке и добралась до третьего сегмента. Это начало длинного пути, но я невероятно счастлив.

Если бы мне кто-то сказал, что мы наберем очки в первой же гонке и окажемся в третьем сегменте, то я бы спросил: «Вы пьяны или как?» Начало было немного непростым, было много проблем. Многое произошло – но команде удалось создать произведение искусства и добиться отличного результата.

Бороться за очки здорово. Мы знаем, как все сложилось в прошлом году: хотя борьба в пелотоне была гораздо плотнее, порой ты мог показывать отличный темп – и все равно остаться без очков. А теперь мы можем провести превосходную гонку и заработать очки – это потрясающе.

Очевидно, отстать на круг от «Мерседеса» неприятно. Но такова текущая ситуация. И мы будем бороться и работать, чтобы сократить отставание и в один день побороться с ними», – сказал Бортолето .

