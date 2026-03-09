  • Спортс
Габриэл Бортолето: «Если бы мне сказали, что наберу очки за «Ауди» в первой же гонке, то спросил бы: «Вы пьяны или как?»

Бортолето подвел итоги этапа в Мельбурне.

Пилот «Ауди» прокомментировал 9-е место на Гран-при Австралии.

«Очень рад, все очень хорошо. Команда отлично поработала этой зимой, приведя машину в полный порядок, чтобы она финишировала в первой гонке и добралась до третьего сегмента. Это начало длинного пути, но я невероятно счастлив.

Если бы мне кто-то сказал, что мы наберем очки в первой же гонке и окажемся в третьем сегменте, то я бы спросил: «Вы пьяны или как?» Начало было немного непростым, было много проблем. Многое произошло – но команде удалось создать произведение искусства и добиться отличного результата.

Бороться за очки здорово. Мы знаем, как все сложилось в прошлом году: хотя борьба в пелотоне была гораздо плотнее, порой ты мог показывать отличный темп – и все равно остаться без очков. А теперь мы можем провести превосходную гонку и заработать очки – это потрясающе.

Очевидно, отстать на круг от «Мерседеса» неприятно. Но такова текущая ситуация. И мы будем бороться и работать, чтобы сократить отставание и в один день побороться с ними», – сказал Бортолето.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФормула-1
logoГабриэл Бортолето
logoАуди
Гран-при Австралии
Надеюсь походу карьеры у Габриэля появится возможность бороться за победы, видно что скилл у него развивается. Красивой была бы история бороться с Ауди, но и в какой-нибудь топ-команде было бы интересно на него глянуть.
Ответ Sosina Hyublya
Надеюсь походу карьеры у Габриэля появится возможность бороться за победы, видно что скилл у него развивается. Красивой была бы история бороться с Ауди, но и в какой-нибудь топ-команде было бы интересно на него глянуть.
Такими темпами и Ауди, через пару лет, станет топ командой
Бортолетто в целом и по скорости весьма неплох. Халка уверенно укатывает.
Если бы у меня была возможность задать один вопрос Оскару Пиастри, я бы у него спросил после его вылета: ты пьян, или как?
Ты пьяный или кто, сынок?
Ауди это та контора что несомненно будет претендовать на победы в будущем. единственная конюшня что сделала скачок с аутсайдера в середняки. Все остальные остались там где были
Повезло что аджар и пиастри сошли.
Всё-таки, будем честными: это команда на огромной и славной базе Заубера, только с новым мотором, который оказался совсем недурён.
