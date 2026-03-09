  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Технический директор «Ауди»: «Оказалось, после полной перезагрузки системы Бортолето мог бы продолжить участвовать в квалификации»
3

Технический директор «Ауди»: «Оказалось, после полной перезагрузки системы Бортолето мог бы продолжить участвовать в квалификации»

В «Ауди» рассказали о причинах проблем в квалификации в Мельбурне.

Технический директор «Ауди» Джеймс Ки ответил на вопрос, почему финишировавший 9-м на Гран-при Австралии Габриэл Бортолето ранее был вынужден досрочно завершить квалификацию.

После прохода в третий сегмент бразилец столкнулся с технической проблемой, из-за чего остановился на въезде на пит-лейн. Маршалы помогли убрать болид с дороги – однако их вмешательство означало, что пилот не мог продолжить участие в сессии.

«Мы все еще изучаем эту ситуацию. У него возникла проблема, из-за которой он не мог завести двигатель. Не хочу вдаваться в детали, но мы изучаем все системы, чтобы понять, что произошло и почему Габриэл не смог начать движение.

Но он пытался завести двигатель: он катился по середине въезда на пит-лейн и старался завести болид. Оказалось, если бы мы полностью перезагрузили систему, то смогли бы заново запустить мотор. Но мы об этом не знали.

Если говорить о темпе, то, вероятно, мы могли оказаться чуть выше в третьем сегменте – возможно, на 9-й позиции [впереди Лиама Лоусона]. [Арвид] Линдблад все время был чуть быстрее нас на быстром круге», – сказал Ки.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Джеймс Ки
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoАуди
Гран-при Австралии
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пост со звуком перезагрузки Винды.
Выше 10 все не поднялся бы
Ждём теперь сход из-за синего экрана смерти.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
26 минут назад
На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики
вчера, 18:54Фото
Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»
вчера, 18:20
Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»
вчера, 17:35
Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»
вчера, 16:46
Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»
вчера, 15:08
Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»
вчера, 14:47
Босс «Рейсинг Буллз»: «Линдблад полностью оправдал ожидания. Инженеры его любят»
вчера, 13:55
Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
вчера, 13:36
«Феррари» готовит совершенно новый ДВС. В начале сезона-2026 используется переходная версия (AutoRacer.it)
вчера, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем