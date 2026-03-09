Технический директор «Ауди»: «Оказалось, после полной перезагрузки системы Бортолето мог бы продолжить участвовать в квалификации»

В «Ауди» рассказали о причинах проблем в квалификации в Мельбурне.

Технический директор «Ауди » Джеймс Ки ответил на вопрос, почему финишировавший 9-м на Гран-при Австралии Габриэл Бортолето ранее был вынужден досрочно завершить квалификацию.

После прохода в третий сегмент бразилец столкнулся с технической проблемой, из-за чего остановился на въезде на пит-лейн. Маршалы помогли убрать болид с дороги – однако их вмешательство означало, что пилот не мог продолжить участие в сессии.

«Мы все еще изучаем эту ситуацию. У него возникла проблема, из-за которой он не мог завести двигатель. Не хочу вдаваться в детали, но мы изучаем все системы, чтобы понять, что произошло и почему Габриэл не смог начать движение.

Но он пытался завести двигатель: он катился по середине въезда на пит-лейн и старался завести болид. Оказалось, если бы мы полностью перезагрузили систему, то смогли бы заново запустить мотор. Но мы об этом не знали.

Если говорить о темпе, то, вероятно, мы могли оказаться чуть выше в третьем сегменте – возможно, на 9-й позиции [впереди Лиама Лоусона]. [Арвид] Линдблад все время был чуть быстрее нас на быстром круге», – сказал Ки.

