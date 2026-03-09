Ланс Стролл о Гран-при Австралии: «Называть это участием в гонке было бы преувеличением»

Стролл оценил проблемы «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл подвел итоги Гран-при Австралии , поделившись мнением о том, как для команды прошел первый этап сезона.

Стролл столкнулся с проблемами по ходу гонки и какое-то время провел в боксах, но затем вернулся на трек. Ланс финишировал в 15 кругах позади лидера и не был классифицирован.

«Называть для нас это участием в гонке было бы некоторым преувеличением. Мы выехали на трассу, проехали несколько кругов, просто покатались.

Не могу сказать, что все прошло хорошо. Мы финишировали в 15 кругах позади лидера, у нас весь уик-энд возникали проблемы с болидом, в том числе в гонке. Так что нет, все прошло не слишком здорово, но хотя бы мы смогли проехать несколько кругов.

За весь уик-энд [до гонки] я провел всего одну сессию, так что было здорово проехать несколько кругов, преодолеть определенную дистанцию. Выступать в гонке [учитывая отставание в несколько кругов] было несложно, так что главная проблема «Астон Мартин» – отсутствие скорости и надежности», – рассказал Стролл.

