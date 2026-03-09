Тото Вольфф в ответ на опасения Стеллы: «Вам никогда не удастся удовлетворить всех»

Вольфф ответил на претензии «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на комментарии руководителя «Макларена » Андреа Стеллы о трудностях в работе с двигателем немецкой команды.

По итогам Гран-при Австралии Стелла признал, что «Макларену» не удается использовать двигатель «Мерседеса» с той же эффективностью, что и немецкой команде. И что сейчас «Макларен» впервые столкнулся с ситуацией, когда не может добиться от мотора полностью контролируемой работы.

«Очевидно, что когда происходит переход на новый технический регламент, каждой команде предстоит очень многому научиться. Вне зависимости от того, поставками каких узлов клиентским командам вы занимаетесь – будь то коробка передач, элементы подвески, или же силовые установки, – темпы разработки и работы над развитием данных узлов всегда будут очень высокими.

И вам никогда не удастся удовлетворить всех. Однако я в любом случае считаю, что главное здесь – стремиться всегда предоставлять своим клиентам качественные услуги», – рассказал Вольфф.

