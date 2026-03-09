  • Спортс
  • Тото Вольфф в ответ на опасения Стеллы: «Вам никогда не удастся удовлетворить всех»
14

Вольфф ответил на претензии «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на комментарии руководителя «Макларена» Андреа Стеллы о трудностях в работе с двигателем немецкой команды.

По итогам Гран-при Австралии Стелла признал, что «Макларену» не удается использовать двигатель «Мерседеса» с той же эффективностью, что и немецкой команде. И что сейчас «Макларен» впервые столкнулся с ситуацией, когда не может добиться от мотора полностью контролируемой работы.

«Очевидно, что когда происходит переход на новый технический регламент, каждой команде предстоит очень многому научиться. Вне зависимости от того, поставками каких узлов клиентским командам вы занимаетесь – будь то коробка передач, элементы подвески, или же силовые установки, – темпы разработки и работы над развитием данных узлов всегда будут очень высокими.

И вам никогда не удастся удовлетворить всех. Однако я в любом случае считаю, что главное здесь – стремиться всегда предоставлять своим клиентам качественные услуги», – рассказал Вольфф.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Австралии
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В этом сезоне Тотоха будет заниматься самоудовлетворением.
Ответ Анатолий Зубков
В этом сезоне Тотоха будет заниматься самоудовлетворением.
ахахах)))))
Ответ Анатолий Зубков
В этом сезоне Тотоха будет заниматься самоудовлетворением.
Посмотрим, что будет после начала изменённых проверок двигателя с 1го июня.

А если отменят пару гонок в Аравии - то случится недобор очков у Мерседеса и на благо остальных производителей моторов (особенно для Хонды)
перевод с волчьего: сасайте и не отсвечивайте!)
Нам никогда не удастся удовлетворить всех, да не очень то и хотелось.
это было очевидно давно: сверхсложный продукт сделал сам себе Мерседес, настроил его, ПО, турбина, сжатие, АКБ и еще тонна всего. Клиенту продали просто товар, окей, с базовым набором ПО. Конечно клиенты Мерса будут еще год-два отставать от своих хозяев
Справедливости ради у мака ещё высокий дрег, с тестов сохранил картинку переда машины, и у мака громадное переднее крыло, у мерса минимальное, но все равно мерс дал им явно не все данные, как работать с СУ.
Что ж, в этом году буду не столько болеть за МакЛарен, сколько искренне желать поражения Мерседесу. Пусть Леклер берёт титул!
Ответ solevator
Что ж, в этом году буду не столько болеть за МакЛарен, сколько искренне желать поражения Мерседесу. Пусть Леклер берёт титул!
Аминь бро)
Повозмущался в конце сезона 25 насчёт клиентов и вот вам привет ребята, все логично. А там ещё и контракты под пять лет. "Это фиаско, братан" © А какая альтернатива? Абсолютно никакой. Вильямс ещё жалко с 97 никакого результата
