Вольфф претендует на покупку части акций «Альпин» – на них же претендует Хорнер (Telegraph)

Вольфф может стать совладельцем «Альпин».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф готов сделать предложение о покупке части акций команды «Альпин».

Речь идет о 24 процентах акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционному фонту Otro Capital, и которые в данный момент доступны для продажи. Пакет из 24 процентов акций «Альпин» в данный момент оценивается примерно в 600 млн долларов.

Ранее сообщалось, что бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер при поддержке инвесторов уже сделал предварительное предложение.

Теперь же, по информации The Telegraph, свой интерес к приобретению акций, принадлежащих Otro Capital, проявил и босс «Мерседеса» и совладелец команды Тото Вольфф. Предполагается, что сделка может заметно расширить партнерские отношения двух коллективов – «Альпин» вплоть до 2030 года будет использовать двигатели и коробки передач, поставляемые «Мерседесом».

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Telegraph.co.uk
Вульф / Хорнер: противостояние продолжается :)
Тото не хочет второго прихода настоящего соперника его тимы и личного врага )))
А для чего? Чтобы создать фарм-команду по типа РБ?
А для чего? Чтобы создать фарм-команду по типа РБ?
Что бы Хорнер не купил
Тото и Крис в одной конюшне, огонь будет)))
"Такую личную неприязнь испытываю, даже кушать не могу"))
Ну да, ещё одной второй команды в Ф1 не хватало
Ну да, ещё одной второй команды в Ф1 не хватало
Не факт что речь о 2 команде, Вольф и в астоне акции имеет, возможно хочет купить для себя, недавно он продал часть акций мерса, надеется что стоимость вырастет в будущем, а продавать компоненты типа подвески, кпп это все уже было с астоном, можно туда пилотов отправлять как в вилки.
Тото купленных титулов недостаточно)
Тото купленных титулов недостаточно)
Особенно в 2021 году
Какой же ты 🤡
