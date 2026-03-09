Вольфф претендует на покупку части акций «Альпин» – на них же претендует Хорнер (Telegraph)
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф готов сделать предложение о покупке части акций команды «Альпин».
Речь идет о 24 процентах акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционному фонту Otro Capital, и которые в данный момент доступны для продажи. Пакет из 24 процентов акций «Альпин» в данный момент оценивается примерно в 600 млн долларов.
Ранее сообщалось, что бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер при поддержке инвесторов уже сделал предварительное предложение.
Теперь же, по информации The Telegraph, свой интерес к приобретению акций, принадлежащих Otro Capital, проявил и босс «Мерседеса» и совладелец команды Тото Вольфф. Предполагается, что сделка может заметно расширить партнерские отношения двух коллективов – «Альпин» вплоть до 2030 года будет использовать двигатели и коробки передач, поставляемые «Мерседесом».
