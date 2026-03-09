Шарль Леклер: «Новый регламент точно изменит наш подход к гонкам и обгонам. Нужно дать время»

Леклер призывает не спешит с критикой новых болидов.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер считает, что со временем люди станут менее критично относиться к новым болидам, в которых заметно большую роль стала играть работа электрической батареи.

По мнению Леклера, участникам нужно просто привыкнуть к новым особенностям поведения машин и скорректировать подход к ведению борьбы на трассе.

«Нужно дать новому регламенту [и новым болидам] чуть больше времени, прежде чем делать какие-то выводы. Мне просто кажется, что новый регламент точно изменит наш подход к гонкам и к обгонам.

Раньше многое зависело от того, кто оказывался смелее и позже тормозил перед поворотом. Теперь же каждый свой ход, вероятно, нужно будет продумывать стратегически. Ведь каждый раз, активируя кнопку ускорения ты должен понимать, что позже тебе придется расплачиваться за это. Поэтому каждый свой шаг нужно осторожно продумывать. Это совсем другой подход к гонкам, нежели раньше», – рассказал Леклер.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?