  • Эстебан Окон об 11-м месте в Австралии: «Нужно, чтобы оба болида «Хааса» оказались на равных, вот и все»
Эстебан Окон об 11-м месте в Австралии: «Нужно, чтобы оба болида «Хааса» оказались на равных, вот и все»

Окон подвел итоги гонки в Мельбурне.

Пилот «Хааса» с недовольством воспринял финиш на 11-м месте на Гран-при Австралии.

«Я оказался не в той группе, и мы потеряли много времени на борьбу [с Пьером Гасли] в гонке. Команда не заметила никаких повреждений после контакта с Пьером.

Обгонять было непросто, поскольку сначала обгоняли мы, потому обгоняли нас – и это все, постоянная борьба. Мы потратили на нее очень много энергии. Это была первая гонка, посмотрим, как пройдет вторая.

С самого начала ощущалась значительная нехватка темпа – ровно так же, как в прошлом году, что очень разочаровывает. У нас было много проблем со стабильностью, настройки наших обеих машин сильно отличались… это утомляет.

Мы финишировали недалеко от очковой зоны, что хорошо. Болид в целом быстрее, чем то, чего мы добились в гонке. Нужно решить возникшие проблемы и сделать так, чтобы обе машины оказались на равных, вот и все», – сказал Окон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
logoЭстебан Окон
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoХаас
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В целом Окона брали лидером, состоявшимся пилотом в прайме, с победой и спонсорами. Но на выходе получилось, что Берман не хуже смотрится по совместным выступлениям, думаю если они останутся в след году снова парой пилотов, будет уже доминация медведя. Будущее Окона через пару лет или на выход из Ф1 или замена совсем старых Боттаса/Чеко/Алонсо в команду которая будет аутсайдером
Тогда собирай чемоданы, ты не ровня юному Бермэну, да и всю карьеру был посредственным ( но ведомым Тотохой)
У всех парты новые, а у Ляпишева старая...
И кто тебе мешал машину настроить?
Так, понятно. В Хаасе заточили тачку под Олли.
В Маке опять под Ландо.
В Феррари под Льюиса.
В Быках как обычно.
Берман лучше настраивает машину и не делится настройками?
На что эта рожа намекает? Типа Берману машину лучше дали?
Значит, в Хаасе поставили всё на юного, дерзкого Бермана, задвинув ветерана? Пока что ставка играет.
