Эстебан Окон об 11-м месте в Австралии: «Нужно, чтобы оба болида «Хааса» оказались на равных, вот и все»

Окон подвел итоги гонки в Мельбурне.

Пилот «Хааса » с недовольством воспринял финиш на 11-м месте на Гран-при Австралии .

«Я оказался не в той группе, и мы потеряли много времени на борьбу [с Пьером Гасли] в гонке. Команда не заметила никаких повреждений после контакта с Пьером.

Обгонять было непросто, поскольку сначала обгоняли мы, потому обгоняли нас – и это все, постоянная борьба. Мы потратили на нее очень много энергии. Это была первая гонка, посмотрим, как пройдет вторая.

С самого начала ощущалась значительная нехватка темпа – ровно так же, как в прошлом году, что очень разочаровывает. У нас было много проблем со стабильностью, настройки наших обеих машин сильно отличались… это утомляет.

Мы финишировали недалеко от очковой зоны, что хорошо. Болид в целом быстрее, чем то, чего мы добились в гонке. Нужно решить возникшие проблемы и сделать так, чтобы обе машины оказались на равных, вот и все», – сказал Окон .

