Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»

Леклер оценил перспективы «Феррари».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги третьего дня финальных предсезонных тестов и поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового чемпионата.

«Последний день тестов прошел гладко, мы выполнили запланированную программу и протестировали все, что планировали.

С точки зрения скорости пока очень сложно понять, где именно «Феррари» находится в расстановке сил в пелотоне. Потому что команды скрывают свою истинную скорость. Так что важно не отвлекаться на времена на круге и сосредоточиться на подготовке к первой гонке сезона.

Мы будем шаг за шагом двигаться вперед, стараясь все лучше разобраться в том, как именно извлечь из нашей машины максимальный потенциал. До этапа в Мельбурне нам будет нужно многое проанализировать, а там посмотрим, где мы окажемся», – рассказал Леклер.

