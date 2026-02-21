9

Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»

Леклер оценил перспективы «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги третьего дня финальных предсезонных тестов и поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового чемпионата.

«Последний день тестов прошел гладко, мы выполнили запланированную программу и протестировали все, что планировали.

С точки зрения скорости пока очень сложно понять, где именно «Феррари» находится в расстановке сил в пелотоне. Потому что команды скрывают свою истинную скорость. Так что важно не отвлекаться на времена на круге и сосредоточиться на подготовке к первой гонке сезона.

Мы будем шаг за шагом двигаться вперед, стараясь все лучше разобраться в том, как именно извлечь из нашей машины максимальный потенциал. До этапа в Мельбурне нам будет нужно многое проанализировать, а там посмотрим, где мы окажемся», – рассказал Леклер.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
тесты Формула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoФормула-1
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, видно все скрывают, только кроме Астон Мартина
Ответ Ядрёна вошь
Да, видно все скрывают, только кроме Астон Мартина
Вот будет прикольно если они вдруг стрельнут )))
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот будет прикольно если они вдруг стрельнут )))
Многим бы хотелось, чтобы Нандо красиво закончил карьеру в Ф-1 - но уж больно много сложностей у Астон-Мартина и Хонды.

И если производственный цикл деталей шасси измеряется неделями, то для двигателя счёт может идти на месяцы :(
Надеюсь, даже текущие результаты Фур - это тоже скрытие скоростей, а не так, что все на лайте, а Фуры близко к истинному темпу
Ответ King_X
Надеюсь, даже текущие результаты Фур - это тоже скрытие скоростей, а не так, что все на лайте, а Фуры близко к истинному темпу
А вот итальянцы частенько ведутся на притормаживания британцев))
Да не может такого быть🤣
Прямо не тесты, а уютный междусобойчик читеров)
Шарль чисто как любой болельщик Феррари сейчас- "не давайте нам надежду, мы и так много страдали"
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем