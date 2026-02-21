Ландо Норрис: «Многое узнали об особенностях работы нового болида. С нетерпением жду начала гонок»

Норрис оценил работу команды на тестах.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, а также рассказал, с каким настроем подходит к старту нового чемпионата.

«Финальный день тестов прошел хорошо. При этом в перерыве [между утренней и дневной сессиями] мы обнаружили на машине небольшую проблему с шасси, из-за чего во второй половине вернулись на трассу с некоторым опозданием.

В результате мы не успели провести полную симуляцию гонки, как планировали, но все равно смогли полезно поработать на трассе – особенно в конце сессии, попрактиковав старты.

В целом мы достаточно хорошо провели все девять дней тестов, мы многое узнали об особенностях работы новых болидов и как выжимать из них максимум – в особенности это касается новых двигателей. Большое спасибо команде, мы хорошо подготовились к старту сезона в Австралии, я с нетерпением жду начала гонок», – рассказал Норрис.

