Оскар Пиастри о Уэббере: «Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в работы. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при»

Пиастри рассказал об изменениях в работе его менеджмента.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри заявил, что не собирается прекращать сотрудничество с Марком Уэббером и продолжит с ним работу.

Уэббер остается менеджером Пиастри, однако в работе команды австралийца произошли некоторые изменения. Так, теперь с Пиастри на постоянной основе будет работать Педро Матуш – гоночный инженер, с которым Оскар сотрудничал в «Формуле-2», а также спортивный психолог Эмма Мюррэй.

Именно Матуш будет постоянно сопровождать Пиастри на гонках.

«Ничего особенного не случилось. Мы просто приняли решение немного все изменить. Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в нашу работу, за последние недели мы с ним очень часто общались. Просто он больше не будет так часто приезжать на Гран-при. Больше ничего не изменится», – рассказал Пиастри.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?