  • Льюис Хэмилтон: «В какой-то момент забыл, кем являюсь, но благодаря поддержке фанатов больше такого настроя не будет»
Льюис Хэмилтон: «В какой-то момент забыл, кем являюсь, но благодаря поддержке фанатов больше такого настроя не будет»

Хэмилтон подвел итоги заключительных тестов «Ф-1».

Пилот «Феррари» прокомментировал результаты финальных предсезонных тестов «Ф-1», которые прошли в Бахрейне.

«На этом тесты окончены. Вдохновляет наблюдать, как команда прикладывает все усилия при работе над болидом. Для меня это самая прекрасная часть работы. Все построено и сконструировано с нуля и уже не раз переделано.

На тестах машиной занимаются только некоторые из нас. Это ощущение никогда не устаревает. Хочу поблагодарить всех, кто упорно трудился на базе, чтобы мы достигли этой точки! Я искренне благодарен.

Я очень люблю эту работу, и мне нравится работать с этой командой, выступать ради фанатов. Мне безумно повезло, что я могу всем этим заниматься – и я с нетерпением жду грядущий сезон.

Я обновился и чувствую себя свежим. Я никуда не уйду, так что следите за мной. В какой-то момент я забыл, кем являюсь, но благодаря вам и вашей поддержке больше такого настроя не будет. Я знаю, что нужно сделать. Это будет невероятный сезон! Я отдал все силы, чтобы оказаться здесь сегодня. Вперед, команда!» – написал Хэмилтон в соцсетях.    

. В какой-то момент я забыл, кем являюсь - Ну Леклер поможет это чувство вернуть)
В Маранелло грузовик с хопиумом перевернулся? у всех такой настрой, что может быть потом очень больно в Австралии. А так, с нужным настроем и хорошей машиной Хэм может дать и Леклеру бой, по последним сезонам в мерсе видно его разницу с мотивацией и без.
Опять он преисполнился и пошел к реке😄
Льюис супер позитивно настроен, походу там ракета образца мерседеса 20-го года
Забыл что черный, но фанаты напомнили)
Кажись опять нейронка за него написала
Не переживай, Льюис! Мы всегда напомним кем ты являешься: жуликом, обманщиком и самовозником, ограбившим наш любимый вид спорта.
