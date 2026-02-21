Йос Ферстаппен: «Доволен тем, как все складывается. «Ред Булл» обнадеживает»

Йос Ферстаппен доволен работой «Ред Булл» на тестах.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен – отец пилота «Ред Булл » Макса – поделился мыслями о положении в чемпионате перед стартом сезона-2026.

«Никогда не знаешь наверняка. Неизвестно, что на самом деле скрывается за результатами тестов, но должен сказать, что я доволен тем, как все складывается. Особенно когда мы смотрим на работу двигателя. Он мощный и надежный. В первой гонке увидим, на что он действительно способен.

Мы довольны. Было несколько небольших проблем, но это нормально. Всегда приходится что-то подправить – но сейчас все идеально работает. Болид набрал большой километраж, и это обнадеживает», – сказал Йос.

