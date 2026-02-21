Ральф Шумахер: «Бермэн заставил Окона побледнеть. Если Эстебан не покажет скорость, он попрощается с «Хаасом»

Ральф Шумахер допустил, что сезон-2026 может стать последним для Окона в «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что Оливер Бермэн превосходит своего напарника в «Хаасе» Эстебана Окона – из-за чего, по мнению эксперта, француз рискует потерять место в чемпионате.

«Этот юноша пришел, увидел, победил и заставил Окона побледнеть. Эстебану нужно изменить ситуацию. В противном случае, если он не покажет, что может быть быстрее или выступать на равных с напарником, этот сезон может обернуться для Окона прощанием с «Хаасом».

Бермэн – один из главных талантов, который обладает потенциалом стать чемпионом. Посмотрим, когда Оливер окажется в «Феррари».

Окону нужно показать темп. Есть столько хороших пилотов, которые ждут свой шанс, которые показали скорость в «Формуле-2» и заслужили возможность проявить себя. Мы также знаем, что [владелец команды] Джин Хаас способен принимать непростые решение – и ему нужно, чтобы пилот демонстрировал темп», – сказал Ральф.

