Андреа Кими Антонелли: «Мерседесу» нужно стремиться стать лучше, если мы хотим бороться за самые высокие места»

Антонелли надеется на прогресс «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги предсезонных тестов, а также поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к началу чемпионата.

«Окончание предсезонных тестов обернулось разочарованием – проблемы с силовой установкой не позволили поработать на трассе с утра в последний день. На тестах в Бахрейне у нас несколько раз возникали проблемы с надежностью болида, что ограничило наши возможности с точки пройденной дистанции.

Подобная ситуация расстраивает всех в нашей команде, но в конечном счете именно для таких вещей тесты и нужны. При этом до остановки в последний день тестов мы успели проехать 49 кругов и получили полезную информацию.

Теперь у нас будет еще немного времени, прежде чем команда отправится в Мельбурн. Мы смогли заложить прочный фундамент для дальнейшего развития, но мы знаем, что команде нужно стремиться стать лучше, если мы хотим бороться за самые высокие места», – рассказал Антонелли.

