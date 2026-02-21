Андреа Стелла: «Увиденный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
В «Макларене» описали планы по ближайшей доработке машины.
Руководитель «Макларена» заявил, что в команде уже настроены внедрить в болид первые обновления.
«Если говорить о спецификации машины, то увиденный на тестах болид в целом будет таким же в Австралии. В настоящее время мы занимаемся созданием некоторых деталей, которые будут готовы как раз к этапу в Австралии.
Мы, безусловно, будем работать над снижением веса – ведь это всегда одна из основ процесса разработки машины. Даже если вы вписываетесь в лимит веса, вам нужно стремиться удерживаться в нем, поскольку в таком случае вы можете что-нибудь придумать с балластом.
Мне кажется, команды будут долгое время работать над весом, пока не добьются желаемых результатов», – сказал Стелла.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
