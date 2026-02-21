  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Увиденный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
4

Андреа Стелла: «Увиденный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»

В «Макларене» описали планы по ближайшей доработке машины.

Руководитель «Макларена» заявил, что в команде уже настроены внедрить в болид первые обновления.

«Если говорить о спецификации машины, то увиденный на тестах болид в целом будет таким же в Австралии. В настоящее время мы занимаемся созданием некоторых деталей, которые будут готовы как раз к этапу в Австралии.

Мы, безусловно, будем работать над снижением веса – ведь это всегда одна из основ процесса разработки машины. Даже если вы вписываетесь в лимит веса, вам нужно стремиться удерживаться в нем, поскольку в таком случае вы можете что-нибудь придумать с балластом.

Мне кажется, команды будут долгое время работать над весом, пока не добьются желаемых результатов», – сказал Стелла.  

Андреа Стелла: «В 2026-м все решит процесс развития болида»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoАндреа Стелла
logoМакларен
4 комментария
"уведенный" это что значит? есть слово увИденный
Ответ suorg
"уведенный" это что значит? есть слово увИденный
Увели куда-то болид
Ответ Фридрих Свинько
Увели куда-то болид
но в целом он будет таким же в Австралии
4 колеса, пара антикрыльев, капот - в целом, действительно, это неизменно))
