Андреа Стелла: «Увиденный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»

В «Макларене» описали планы по ближайшей доработке машины.

Руководитель «Макларена » заявил, что в команде уже настроены внедрить в болид первые обновления.

«Если говорить о спецификации машины, то увиденный на тестах болид в целом будет таким же в Австралии . В настоящее время мы занимаемся созданием некоторых деталей, которые будут готовы как раз к этапу в Австралии.

Мы, безусловно, будем работать над снижением веса – ведь это всегда одна из основ процесса разработки машины. Даже если вы вписываетесь в лимит веса, вам нужно стремиться удерживаться в нем, поскольку в таком случае вы можете что-нибудь придумать с балластом.

Мне кажется, команды будут долгое время работать над весом, пока не добьются желаемых результатов», – сказал Стелла.

