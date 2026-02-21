Йос Ферстаппен: «Мы очень довольны Мекьесом. В «Ред Булл» вернулось спокойствие»
Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец Макса Ферстаппена, рассказал о том, что ему очень нравится работа Лорана Мекьеса на посту руководителя «Ред Булл».
Мекьес сменил на этой должности Кристиана Хорнера, который был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года.
«Мы им очень довольны. В данный момент эта команда выступает на невероятно высоком уровне. В коллективе появилось много новых лиц, но атмосфера в команде царит прекрасная. К счастью, в «Ред Булл» вернулось спокойствие. Все это оказывает положительное влияние на команду.
Мекьес очень общительный человек. Он хорошо чувствует и понимает людей. И они не могут его запутать – как, прочем, и мы, – потому что он прекрасно разбирается во всех данных. Ну и, помимо всего прочего, он просто отличный парень», – рассказал Ферстаппен-старший.
кореш шумахера - главный титул в ф1