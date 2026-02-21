Йос Ферстаппен: «Мы очень довольны Мекьесом. В «Ред Булл» вернулось спокойствие»

Йос Ферстаппен доволен работой Мекьеса.

Йос Ферстаппен , бывший пилот «Формулы-1» и отец Макса Ферстаппена , рассказал о том, что ему очень нравится работа Лорана Мекьеса на посту руководителя «Ред Булл».

Мекьес сменил на этой должности Кристиана Хорнера , который был уволен из «Ред Булл » летом 2025 года.

«Мы им очень довольны. В данный момент эта команда выступает на невероятно высоком уровне. В коллективе появилось много новых лиц, но атмосфера в команде царит прекрасная. К счастью, в «Ред Булл» вернулось спокойствие. Все это оказывает положительное влияние на команду.

Мекьес очень общительный человек. Он хорошо чувствует и понимает людей. И они не могут его запутать – как, прочем, и мы, – потому что он прекрасно разбирается во всех данных. Ну и, помимо всего прочего, он просто отличный парень», – рассказал Ферстаппен-старший.

