  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Йос Ферстаппен: «Мы очень довольны Мекьесом. В «Ред Булл» вернулось спокойствие»
10

Йос Ферстаппен: «Мы очень довольны Мекьесом. В «Ред Булл» вернулось спокойствие»

Йос Ферстаппен доволен работой Мекьеса.

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец Макса Ферстаппена, рассказал о том, что ему очень нравится работа Лорана Мекьеса на посту руководителя «Ред Булл».

Мекьес сменил на этой должности Кристиана Хорнера, который был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года.

«Мы им очень довольны. В данный момент эта команда выступает на невероятно высоком уровне. В коллективе появилось много новых лиц, но атмосфера в команде царит прекрасная. К счастью, в «Ред Булл» вернулось спокойствие. Все это оказывает положительное влияние на команду.

Мекьес очень общительный человек. Он хорошо чувствует и понимает людей. И они не могут его запутать – как, прочем, и мы, – потому что он прекрасно разбирается во всех данных. Ну и, помимо всего прочего, он просто отличный парень», – рассказал Ферстаппен-старший.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Говорит как владелец команды )
опять таксист старый вылез)
кореш шумахера - главный титул в ф1
Ответ badaboom
опять таксист старый вылез) кореш шумахера - главный титул в ф1
Главный титул - батя и неформальный агент самого талантливого гонщика современности. И это титул позволяет ему говорить очень многое, нравится это кому-то или нет)
Ответ Silent2006
Главный титул - батя и неформальный агент самого талантливого гонщика современности. И это титул позволяет ему говорить очень многое, нравится это кому-то или нет)
Ути пути🤭😁
Посмотрим как Йося запоёт, если вдруг окажется что рыдбулл будет уступать мерсу,, Феррари и Макларену...
Выдержал мхатовскую паузу и одобрил - недаром его называли Jos the Boss))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем