Лиам Лоусон о новых болидах: «В некоторых гонках главной задачей будет просто добраться до финиша»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги предсезонных тестов, отметив, что в новом чемпионате, по его мнению, очень важную роль будет играть фактор надежности техники, учитывая сложность конструкции современных болидов.
«Пока рано делать выводы, но да, управляются новые болиды сильно иначе, и для гонщиков это серьезный вызов.
Понятно и то, что очень важным фактором в этом году будет надежность болидов – и в некоторых гонках главной задачей будет просто добраться до финиша.
И с учетом того, насколько непросто работать с новыми болидами, мы можем быть довольны уже тем, что в полном объеме выполнили план работ на предсезонных тестах. Пока все складывается нормально, но с точки зрения скорости очень сложно понять, где мы находимся в расстановке сил и чем на тестах занимались другие команды. Это мы увидим только в Мельбурне», – рассказал Лоусон.