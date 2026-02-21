Лиам Лоусон о новых болидах: «В некоторых гонках главной задачей будет просто добраться до финиша»

Лоусон отметил надежность болидов как главный фактор нового сезона.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги предсезонных тестов, отметив, что в новом чемпионате, по его мнению, очень важную роль будет играть фактор надежности техники, учитывая сложность конструкции современных болидов.

«Пока рано делать выводы, но да, управляются новые болиды сильно иначе, и для гонщиков это серьезный вызов.

Понятно и то, что очень важным фактором в этом году будет надежность болидов – и в некоторых гонках главной задачей будет просто добраться до финиша.

И с учетом того, насколько непросто работать с новыми болидами, мы можем быть довольны уже тем, что в полном объеме выполнили план работ на предсезонных тестах. Пока все складывается нормально, но с точки зрения скорости очень сложно понять, где мы находимся в расстановке сил и чем на тестах занимались другие команды. Это мы увидим только в Мельбурне», – рассказал Лоусон.

