Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й

Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Женщины, соло, произвольная программа
1. Василина Хондошко (Беларусь) – 292,3887
2. Клара Блейер (Германия) – 289,2463
3. Ирис Тио Касас (Испания) – 284,5550...
6. Валерия Плеханова (Россия) – 268,9412
Мужчины, соло, произвольная программа
1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,9188
2. Филиппо Пелати (Италия) — 252,8713
3. Хорди Касерес Иглесиас (Испания) — 229,2599
4. Захар Трофимов (Россия) — 201,2599
Команды, произвольная программа
1. Россия (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 285,0346
2. Испания – 282,3541
3. Италия – 256,1558
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Валерия несколько потерялась на фоне соперниц. И не не в плане техники и артистизма, а в плане постановки