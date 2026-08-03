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  4. Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й

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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й
Российские синхронистки выиграли золото на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа

1. Василина Хондошко (Беларусь) – 292,3887

2. Клара Блейер (Германия) – 289,2463

3. Ирис Тио Касас (Испания) – 284,5550...

6. Валерия Плеханова (Россия) – 268,9412

Мужчины, соло, произвольная программа

1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,9188

2. Филиппо Пелати (Италия) — 252,8713

3. Хорди Касерес Иглесиас (Испания) — 229,2599

4. Захар Трофимов (Россия) — 201,2599

Команды, произвольная программа

1. Россия (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 285,0346

2. Испания – 282,3541

3. Италия – 256,1558

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Валерия Плеханова
Елизавета Смирнова
logoСборная России по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Елизавета Минаева
Елена Шабанова
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Кира Черезова
Светлана Павлова
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Ольга Тютюник
logoчемпионат Европы
Екатерина Коссова
Захар Трофимов
logoСборная Великобритании по синхронному плаванию
Клара Блейер
logoЖенская сборная Беларуси по водным видам спорта
logoСборная Германии по водным видам спорта
Ранджуо Томблин
logoСборная Испании по синхронному плаванию
logoСборная Италии по синхронному плаванию
logoВасилина Хондошко
Филиппо Пелати
logoИрис Тио Касас
Хорди Касерес Иглесиас

Комментарии

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Василина завоевала первое золото для Беларуси!🥇👏👏👏
С карточками тренера то, я надеюсь, разобрались?
ОтветElenavasilevna
С карточками тренера то, я надеюсь, разобрались?
Ага. В интервью даже показали эти коды. Ну, извините, это никак не «опечатка», там вообще другой код должен был быть. Это не Гана вносила, другой тренер. Но по мне - это очень глупая ошибка, ничего там сложного нет для тренера сборной.
ОтветJulia Danilova
Ага. В интервью даже показали эти коды. Ну, извините, это никак не «опечатка», там вообще другой код должен был быть. Это не Гана вносила, другой тренер. Но по мне - это очень глупая ошибка, ничего там сложного нет для тренера сборной.
Второй раз подряд это уже не ошибка.
Наконец-то дождались победы! Спасибо, девчонки!
Красивая музыка, красивая Лера, прекрасное выступление!
Красивый купальник у белорусской спортсменки. Лаконичный.
Не знаю как там судьи судят и на что обращают внимание, но со стороны болельщика, одного из: как по мне эмоции у Леры были конечно видны в плане можно сказать большого числа брызг над водой и в основном только ног над водой. Может где- то подправить программу, чтобы всего было: и надводного и подводного, и плавного и агрессивного. Это моё субъективное мнение.
ОтветТатьяна Бурова
Не знаю как там судьи судят и на что обращают внимание, но со стороны болельщика, одного из: как по мне эмоции у Леры были конечно видны в плане можно сказать большого числа брызг над водой и в основном только ног над водой. Может где- то подправить программу, чтобы всего было: и надводного и подводного, и плавного и агрессивного. Это моё субъективное мнение.
Да и музыку олдскульную попсовенькую взяли, когда соперницы пытались все "в искусство" сделать.
классная идея со стихами Есенина
Василина молодец! Заслуженная победа.
Валерия несколько потерялась на фоне соперниц. И не не в плане техники и артистизма, а в плане постановки
Поздравления сборной! Молодцы девочки и тренеры!
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