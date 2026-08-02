Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.

С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Расписание финалов

31 июля

Прыжки в воду

Смешанные командные соревнования – 15.30

Синхронное плавание

Женщины, дуэт, техническая программа – 19.00

Мужчины, соло техническая программа – 20.50

1 августа

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, произвольная программа – 17.00

Женщины, дуэты, произвольная программа – 17.50

Прыжки в воду

Женщины, синхронные прыжки с вышки – 21.00

Мужчины, трамплин 1 м – 22.25

2 августа

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа – 17.00

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м – 20.00

Женщины, трамплин 1 м – 22.00

3 августа

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа – 10.00

Мужчины, соло, произвольная программа – 11.15

Команды, произвольная программа – 17.00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м – 20.00

Женщины, вышка – 22.00

4 августа

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа – 10.00

Команды, техническая программа – 17.00

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км – 11.00

Женщины, 10 км – 15.30

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки с вышки – 20.30

Женщины, трамплин 3 м – 22.15

5 августа

Плавание на открытой воде

Мужчины, 5 км – 11.00

Женщины, 5 км – 15.30

Синхронное плавание

Акробатика – 16.00

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки с вышки – 19.30

Мужчины, трамплин 3 м – 20.55

6 августа

Прыжки в воду

Женщины, синхронные прыжки, трамплин 3 м – 18.30

Мужчины, вышка – 19.50

7 августа

Плавание на открытой воде

Женщины, 3 км на вылет – 10.00

Мужчины, 3 км на вылет – 12.15

8 августа

Плавание на открытой воде

Смешанная эстафета 4x1500 м – 11.00

Хайдайвинг

Женщины, 20 м – 14.30

Мужчины, 20 м – 17.00

10 августа

Плавание

Начало вечерней сессии – 19.30

Мужчины, 400 м, комплекс

Женщины, 4x200 м, вольный стиль

Мужчины, 4x200 м,.вольный стиль

11 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Женщины, 200 м, спина

Мужчины, 50 м, баттерфляй

Женщины, 100 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, брасс

Женщины, 800 м, вольный стиль

Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м

12 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Мужчины, 200 м, спина

Женщины, 50 м, баттерфляй

Мужчины, 100 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, брасс

Женщины, 400 м, комплекс

Мужчины, 800 м, вольный стиль

Женщины, 4x100 м, вольный стиль

13 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Мужчины, 100 м, баттерфляй

Женщины, 50 м, спина

Мужчины, 200 м, брасс

Женщины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 4x100 м, вольный стиль

14 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Женщины, 100 м, баттерфляй

Мужчины, 200 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, брасс

Мужчины, 50 м, спина

Женщины, 1500 м, вольный стиль

Смешанная эстафета, 4x100 м, вольный стиль

15 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Мужчины, 200 м, баттерфляй

Женщины, 50 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, брасс

Женщины, 200 м, комплекс

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, спина

Смешанная эстафета, 4x200 м, вольный стиль

16 августа

Начало вечерней сессии – 19.30

Мужчины, 50 м, вольный стиль

Женщины, 50 м брасс,

Мужчины, 200 м, комплекс

Женщины, 200 м, баттерфляй

Мужчины, 100 м, спина

Женщины, 400 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, вольный стиль

Женщины, комбинированная эстафета, 4x100 м

Мужчины, комбинированная эстафета, 4x100 м

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.