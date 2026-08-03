Синхронистка Минаева: «Соперницы помогают нам расти. Мы их уважаем»

Российская синхронистка Елизавета Минаева рассказала об общении с соперницами на чемпионате Европы в Париже.
Сегодня россиянки победили в произвольной программе команд, опередив сборную Испании.
– Во время церемонии награждения и испанки, и итальянки, и россиянки – каждая каждой – отбили ладошку, поздравив с победой. Вас радует такое единение спортивной семьи?
– Это дань уважения. Мы все – спортсмены, все варимся в одном котле.
– В каких‑то видах спорта кто‑то кому‑то не жмет руку.
– У нас это представить трудно. А что мы, друг другу враги? Мы же тепло общаемся. И не было бы соперников, у нас не было бы улучшения результата. Поэтому мы рады, что можем конкурировать с такими замечательными спортсменами.
И ведь победную связку мы исполнили благодаря испанкам. Если бы они ее не сделали, то и мы бы ее не выполнили. Соперницы нам помогают расти. Мы их уважаем.
– Что сказали вам испанки, когда вы забрали себе их элемент?
– А ничего, поздравили нас. Что они еще могут сказать? Есть же этика, – сказала Минаева.
Комментарии
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Я надеюсь, что у действующих серебряных призеров испанок хватит ума не лезть в этот абсолютно никчемный конфликт