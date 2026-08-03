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  4. Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине, Кедрина стала 8-й на вышке

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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине, Кедрина стала 8-й на вышке
Кузнецов и Шлейхер поборются за медали чемпионата Европы в прыжках в воду.

3 августа российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия) – 423,84

2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия) – 408,99

3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия) – 386,07

Женщины, вышка

1. Мэйси Бонд (Великобритания) – 327,05

2. Паулине Александра Пфайф (Германия) – 305,30

3. Эльзе Прастеринк (Нидерланды) – 305,15...

8. Александра Кедрина (Россия) – 280,00

Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
прыжки в воду
logoСборная России по прыжкам в воду
синхронное плавание
результаты
logoчемпионат Европы
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoЕвгений Кузнецов
Екатерина Беляева
logoНикита Шлейхер
Александра Кедрина
Лу Массенберг
logoЖенская сборная Германии по прыжкам в воду
Стефано Белотти
logoЖенская сборная Великобритании по прыжкам в воду
Эльза Прастеринк
logoЖенская сборная Нидерландов по водным видам спорта
Йонатан Шауэр
Мэйси Бонд
Паулина Александра Пфайф
logoСборная Германии по прыжкам в воду
logoСборная Италии по водным видам
Маттео Санторо

Комментарии

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Привет всем тренерам от Никиты, они должны помнить, что они хотели вообще отцепить Никиту от сборной, а он единственный им принесет медали, ну может Кедрина еще сегодня вечером, если вспомнит, что такое гасить входы. И Киселева мы еще не видели
ОтветМихаил Пригода
Привет всем тренерам от Никиты, они должны помнить, что они хотели вообще отцепить Никиту от сборной, а он единственный им принесет медали, ну может Кедрина еще сегодня вечером, если вспомнит, что такое гасить входы. И Киселева мы еще не видели
Желаю Шлейхеру выиграть золото и швырнуть медаль в Доброскока
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Желаю Шлейхеру выиграть золото и швырнуть медаль в Доброскока
А где Шлейхер еще будет выступать в дисциплинах?
Шлейхер хорошо все отпрыгал, умница
Серьезно? Кузнецову 6 баллов за средненький прыжок, а Хардинг с серьезным переходом 7 баллов? Реально, чудеса
Синхрон немцам 8,5? Они на разной высоте были, эх
Вот так и получается, что Шлейхер приехал в хорошей форме, но не будет прыгать вышку🤡
ОтветМихаил Пригода
Вот так и получается, что Шлейхер приехал в хорошей форме, но не будет прыгать вышку🤡
А в синхрон тоже не поставили?
Ответstanislav.tokarev@im.systems
А в синхрон тоже не поставили?
В синхроне их поставили с Терновым, но в индивидуале поставили Тернового и Киселева, а в синхрон микст Киселева и Кедрина, но они и были чемпионами России, насколько я помню. Решили все таки обратно их объединить, поняли, что только гадят, разбив пару Тернового и Шлейхера
Очень ждала этот вид прыжков, Никиту и Евгения. Спасибо парни за хорошее выступление, за вас особенно радостно.
Испанцу 7 баллов за такие винты? Он там ногами прошелся по воздуху, они у него в разные стороны летали, ужас
Ну итальянцам не давали умереть, как сказал комментатор
Вот и дожили до бронзы)
Ну хоть англичан вышвырнули
Ответcveto4
Ну итальянцам не давали умереть, как сказал комментатор Вот и дожили до бронзы) Ну хоть англичан вышвырнули
А должны быть украинцы
Хаха, давно так не ржал, хорваты походу бухие вышли, один прыгнул а второй стоял курил на трамплине.
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