Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине, Кедрина стала 8-й на вышке

3 августа российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м
1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия) – 423,84
2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия) – 408,99
3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия) – 386,07
Женщины, вышка
1. Мэйси Бонд (Великобритания) – 327,05
2. Паулине Александра Пфайф (Германия) – 305,30
3. Эльзе Прастеринк (Нидерланды) – 305,15...
8. Александра Кедрина (Россия) – 280,00
Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации.
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
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Вот и дожили до бронзы)
Ну хоть англичан вышвырнули