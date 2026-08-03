Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине, Кедрина стала 8-й на вышке

Кузнецов и Шлейхер поборются за медали чемпионата Европы в прыжках в воду.

3 августа российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Париже. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Прыжки в воду Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м 1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия) – 423,84 2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия) – 408,99 3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия) – 386,07 Женщины, вышка 1. Мэйси Бонд (Великобритания) – 327,05 2. Паулине Александра Пфайф (Германия) – 305,30 3. Эльзе Прастеринк (Нидерланды) – 305,15... 8. Александра Кедрина (Россия) – 280,00 Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации. Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’