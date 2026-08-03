Покровская о победе синхронисток на чемпионате Европы: «Они доказали, что Россия была, есть и будет сильнейшей»
Покровская: наши синхронистки доказали, что Россия сильнейшая.
Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о победе россиянок на чемпионате Европы в Париже.
Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде.
«Я очень рада. Достойно девчонки выглядели, очень достойно. И, конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет самой сильнейшей», – сказала Покровская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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