Покровская о победе синхронисток на чемпионате Европы: «Они доказали, что Россия была, есть и будет сильнейшей»

Покровская: наши синхронистки доказали, что Россия сильнейшая.

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о победе россиянок на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде.

«Я очень рада. Достойно девчонки выглядели, очень достойно. И, конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет самой сильнейшей», – сказала Покровская.